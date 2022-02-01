Какой шуруповерт лучше: аккумуляторный или сетевой? 

В идеальной ситуации лучше иметь оба варианта.

Какой шуруповерт выбрать – аккумуляторный или сетевой? Вопрос, который часто возникает когда планируют купить шуруповерт. Стандартные аргументы "удобство работы независимо от наличия розетки" или "ограниченный заряд аккумулятора" – это далеко не все критерии выбора. Разберемся в каких ситуациях выгоднее купить шуруповерт с питанием от сети 220В, а когда лучше аккумуляторный.

Преимущества сетевых шуруповертов

Шуруповерты с питанием могут быть лучше только если работы выполняются внутри помещений (мастерские и т.д.). При работах на крыше или в удалении от розетки преимущества в крутящем моменте и мощности уступают автономности аккумуляторных. Но сетевые шуруповерты лучше по следующим характеристикам:

Масса. Сетевой шуруповерт легче, руки будут уставать меньше.

Ресурс аккумуляторов ограничен. Не зависимо от того используется инструмент или лежит на полочке, аккумуляторы теряют емкость и способность выдавать высокую пиковую мощность. Через 1,5-2 года остается не больше 30% от изначальной мощности. А купить новый аккумулятор не всегда удается. Батареи от сторонних производителей работают значительно хуже, чем те что продавались в комплекте.

Крутящий момент и мощность сетевого шуруповерта остаются неизменными во всех режимах работы. Тогда как в режиме сверления аккумулятор садится, буквально, за несколько минут.

Работа на морозе сетевого инструмента ничем не ограничена, тогда как время работы аккумуляторного заметно сокращается.

Цена сетевого шуруповерта заметно ниже, причем мощность и крутящий момент могут быть заметно выше.

Преимущества аккумуляторных шуруповертов

Аккумуляторный шуруповерт продается в комплекте с двумя батареями (иногда с одной, реже без аккумуляторных батарей) и зарядным устройством. Автономность и мобильность – их главные преимущества, но не единственные:

Возможность работать без привязки к кабелю. Больше того, повреждение кабеля под напряжением опасно для жизни. Современные аккумуляторы работают гораздо дольше и стабильнее, чем раньше. Особенно если сравнивать Li-ion и NiCd батареи. А в случае профессионального использования инструмент успевает окупится до того, как аккумуляторы выйдут из строя. Крутящий момент новых аккумуляторных шуруповертов не отстает от сетевых. За счет повышения напряжения (18 Вольт и больше). И за счет новых батарей, которые могут отдавать высокий одномоментный импульс. Безопасность. Ими можно работать под дождем, даже если случится пробой, то напряжение на выходе батареи от 12-36В является безопасным.

Какой шуруповерт выгоднее купить в 2022 году – сетевой или аккумуляторный

В идеальной ситуации лучше иметь оба варианта. Помощнее сетевой дрель-шуруповерт и мобильный, максимально легкий аккумуляторный шуруповерт. Но если выбирать, то ответьте:

как часто и где будет использоваться инструмент;

что важнее для вас – мобильность или цена.

Если планируется ремонт в квартире, то, наверное, лучше купить сетевой шуруповерт, а для стройки на приусадебном участке или работе на выездах удобней аккумуляторный.