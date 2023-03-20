Как выбрать настольную лампу в 2023 году

И на столе руководителя компании, и на рабочей парте школьника обязательно должен присутствовать осветительный прибор. Причем недостаточно установить на столешницу любую лампу. Настольный светильник должен соответствовать нескольким важным требованиям и нормам. Как выбрать хорошую настольную лампу в 2023 году? Каким моделям отдать предпочтение? Попробуем найти ответы на эти вопросы в данной статье.

На что обращать внимание: основные характеристики настольных ламп

В первую очередь необходимо определиться с типом источника света. По многим показателям сегодня выигрывает светодиодная продукция. Такие лампы яркие, экономичные, они служат долгие годы без необходимости замены, не нагреваются даже при продолжительной эксплуатации, представлены в широком разнообразии форм и размеров. Можно подобрать оптимальную модель по цветовой температуре, силе светового потока и другим показателям.

Лампа должна быть достаточно мощной для того, чтобы не создавать проблем при изучении документов (чтении, письме и т.д.) Для светодиодных ламп оптимальной считается мощность 5-8 Вт, для ламп накаливания - 60 Вт. Ориентируйтесь и на рекомендуемый уровень светового потока, который составляет 300-500 Лм.

Еще одно важное требование - цветовая температура. Для работы за письменным столом подойдет универсальный белый свет (4000 К) или холодный свет с синевой (выше 5000 К). Теплый желтый свет идеален для отдыха, но не для сосредоточенной работы.

После выбора источника света следует определиться с его оформлением.

Какой должна быть правильная настольная лампа

Обратите внимание на форму, размер, материал плафона. Лучше всего купить светильник, который поможет сконцентрировать свет на рабочей поверхности стола. С этой задачей отлично справляются плафоны круглой, конусообразной, цилиндрической формы. Плафон должен полностью закрывать лампу - ее низ не должен быть виден,

ведь яркий свет будет попадать прямо в глаза и мешать работе. По этой же причине следует отказаться от модных прозрачных плафонов.

При выборе материала учитывайте простоту ухода за ним, его прочность, безопасность. Пластик не создает сложностей в чистке, но от слишком мощных ламп может плавиться (помните - лампа настольная светодиодная не нагревается и может использоваться в пластиковых светильниках). Металлические плафоны также греются, а стеклянные - сильно рассеивают свет.

Цвет светильника не должен отвлекать от работы. Отдайте предпочтение сдержанным лаконичным расцветкам. Синий, зеленый, серый, бежевый и другие аналогичные тона отлично гармонируют с разными стилями интерьера.

Какой должна быть хорошая настольная лампа? Оптимальные варианты конструкций оснащены механизмом регулировки высоты плафона и направления света. Светильники на гибких ножках отлично справляются с решением этой задачи!

Светильник должен легко включаться и выключаться, если есть функция регулировки мощности и температуры света - это лучший выбор! Убедитесь в том, что конструкция устойчивая, надежно стоит на столешнице, не упадет от случайного движения.

При выборе настольной лампы для школьника важно убедиться в безопасности материалов. Качественная продукция дополнена соответствующими сертификатами. Не стоит покупать ребенку лампу с большим числом дополнительных функций. Они могут отвлекать от учебы, да и стоимость таких светильников, как правило, выше.

Настольная лампа не является основным источником света в помещении. Она служит для решения конкретных задач и не стоит требовать от нее большего. Выбирая светильник на стол, ищите модель, которая поможет работать, а не станет единственной для освещения комнаты. Подобрать настольный светильник можно онлайн на сайте https://evrosvet.com.ua/.