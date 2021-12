Как выбрать модный ранец, который понравится ребенку и сохранит здоровую осанку

Как выбрать рюкзак школьнику? Какие аксессуары актуальны в этом сезоне? Может ли рюкзак испортить осанку?

Эти вопросы требуют внимательного изучения и ответственного подхода. Покупая школьный ранец, мы приобретаем верного друга, который каждый день будет сопровождать ученика на занятия. До самых летних каникул ребенок будет носить в нем книги на своих неокрепших плечах: в любую погоду и с самыми разными нарядами. Поэтому давайте разберемся: каким должен быть идеальный школьный ранец.

Рюкзак должен быть комфортным

Это самая главная заповедь, которую нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах. У этого правила нет и не может быть исключений. Никаких рюкзаков на вырост: экономия на здоровье не приведет ни к чему хорошему. И неважно сколько ребенку лет – 6 или 16: и малыши, и старшеклассники находятся на этапе формирования осанки и нуждаются в тщательной заботе о здоровье спины.

Критерии комфортного рюкзака

Ортопедическая спинка. Школьные рюкзаки немецкого бренда Kite оснащены запатентованными ортопедическими спинками Ergo Kids, Ergo Teens и Air Comfort. Мягкие дышащие подушечки плотно прилегают к спине, помогают равномерно распределять вес и поддерживать правильную осанку. Рюкзаки Kite одобрены немецким Институтом Здоровья и Эргономики IGR.

Школьные рюкзаки немецкого бренда Kite оснащены запатентованными ортопедическими спинками Ergo Kids, Ergo Teens и Air Comfort. Мягкие дышащие подушечки плотно прилегают к спине, помогают равномерно распределять вес и поддерживать правильную осанку. Рюкзаки Kite одобрены немецким Институтом Здоровья и Эргономики IGR. Широкие S-образные лямки – именно такая форма считается анатомической и удобно ложится на плечи.

– именно такая форма считается анатомической и удобно ложится на плечи. Нагрудный ремень важен для фиксации лямок и правильного распределения веса. Его обязательно нужно застегивать каждый раз, когда ребенок надевает рюкзак.

важен для фиксации лямок и правильного распределения веса. Его обязательно нужно застегивать каждый раз, когда ребенок надевает рюкзак. Соответствие росту ребенка. Верхний край изделия должен быть на уровне плеч, а дно рюкзака должно размещаться примерно на 4 см ниже талии. Вес пустого рюкзака не должен превышать 1 кг, а наполненного – 10 % от массы тела.

Верхний край изделия должен быть на уровне плеч, а дно рюкзака должно размещаться примерно на 4 см ниже талии. Вес пустого рюкзака не должен превышать 1 кг, а наполненного – 10 % от массы тела. Удобный функционал. Наличие продуманных отделений, карманов и разделителей – залог порядка и аккуратного хранения канцелярии. Рюкзаки Kite также имеют удобные органайзеры и специальные карманы для гаджетов с мягкой подкладкой.

Рюкзак должен быть качественным и надежным

Преимущество брендовых немецких рюкзаков Kite – в безупречном качестве и тщательной проработке каждой детали. Все материалы и фурнитура проходят специальные испытания на износоустойчивость и прочность.

Усиленное дно обеспечивает устойчивость и долгий срок службы.

обеспечивает устойчивость и долгий срок службы. Крепкие материалы верха и подкладки отлично справляются с нагрузками и отличаются прочностью на разрыв.

отлично справляются с нагрузками и отличаются прочностью на разрыв. Высококачественная фурнитура – отнюдь не мелочь. Молнии, липучки и другие застежки должны работать плавно и исправно.

Рюкзак должен нравиться ребенку

В процессе выбора модели есть огромный соблазн остановиться на дизайне, который нравится нам самим: о котором так мечтали в детстве. Конечно, мы же взрослые и опытные! Но эта тропинка может сбить с правильного курса и сладким голосом сирены под названием "я знаю как лучше", заманить в ловушку. Подбирая оформление по собственному вкусу, мы лишаем ребенка огромной радости. Ведь это ему нужно будет ходить с ним изо дня в день. И классный рюкзак имеет огромное значение для школьника. Учитывайте вкусы и предпочтения ребенка – доверьте ему выбор оформления. С красивым рюкзаком школьник будет чувствовать себя увереннее и ходить на занятия с большим интересом.

Чтобы первоклассники могли ходить в школу вместе с любимыми героями – у Kite предусмотрен широкий пакет лицензий: My Little Pony, Transformers, Hot Wheels, Hello Kitty, Peanuts Snoopy, DC, Rachael Hale, Studio Pets.

Школьникам постарше понравятся модели с символикой Harry Potter, NASA, MTV, Juventus. Рюкзаки со сменными панелями, с крутыми фактурными отделками, объемными подвесками или LED-подсветкой: а какие дизайны Kite выберет ваш ребенок?

Какие рюкзаки выбирают родители школьников со всей страны

В номинации "Рюкзаки и ранцы года" престижную всеукраинскую премию "Выбор года – 2021" получил бренд Kite. Клиенты оценили высокое качество и эргономичность продукции бренда. Эта высокая награда становится еще более ценной, так как иллюстрирует реальную народную любовь.

Kite – первоклассные рюкзаки!