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Как выбрать качественные амортизаторы?

Дата публикации
Просмотры
54
Время на прочтение
2 мин
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Как выбрать качественные амортизаторы?

Система амортизации, или амортизаторы, отвечают за комфорт вождения. Они обеспечивают, чтобы удары и вибрации не передавались в салон. Однако не являются долговечными компонентами.

В украинских дорожных условиях амортизаторы автомобиля очень быстро изнашиваются, поэтому автолюбители часто задаются вопросом, как и где, приобрести качественные амортизаторы для своего автомобиля.

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Для чего используется амортизатор?

Общее мнение таково, что амортизаторы используются только для компенсации неровности дороги, но кроме этого стойки имеют другие функции. Помимо улучшения комфорта вождения и функции рулевого управления, их предназначение также повышение безопасности водителя и другие участников дорожного движения. Демпфирующее действие амортизаторов помогает удерживать колеса в контакте с землей.

Если система амортизации в Вашем автомобиле изношена, колеса могут оторваться от асфальта на неровной дороге, например, на дороге с поперечными неровностями. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, как это влияет, например, на длину тормозного пути.

Как определить, что амортизатор нуждается в замене?

Признаки того, что Вам нужно заменить стойки:

  • разносторонний износ шин;
  • раскачка кузова при движении автомобиля;
  • дребезг внутри салона;
  • вибрация;
  • слабая устойчивость к ветру;
  • заметные повреждения деталей подвески;
  • погружения автомобиля при остановке движения.

Также можно ожидать возможность циркуляции масла в системе демпфирования. Это будет видно невооруженным глазом на амортизаторе. Большинство водителей, имеющих старые автомобили, должны ежегодно проходить обязательный технический осмотр.

Наиболее распространенные виды амортизаторов на рынке

  • Стойки однотрубные

Данные стойки состоят из таких компонентов, как рабочий цилиндр ,расширительный бак,  поршень, шток поршня, направляющая штока поршня и донный клапан.

  • Стойки двухтрубные 

Двухтрубные амортизаторы используются как в легковых автомобилях, так и в коммерческом транспорте. Во многих случаях они являются хорошей альтернативой однотрубным амортизаторам высокого давления. Двухтрубные амортизаторы можно разделить на две группы: безнапорные и низконапорные. Их структура существенно не отличается, а схема работы остается прежней.

Покупка стоек в магазине UKR PARTS

Качественные амортизаторы сегодня можно приобрести даже не выходя из дома. Интернет-магазин UKR PARTS предлагает широкий ассортимент качественных стоек от отечественных и заграничных производителей. Мастера сервиса помогут подобрать амортизаторы для любого автомобиля 1990-2020-их годов выпуска. Среди которых, такие марки, как Acura,  BMW,  Audi,  Chery, Cadillac, Chrysler, Daewoo, Citroen Alfa romeo, DAF, Chevrolet, Dacia, Daihatsu и многие другие.

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Дата публикации
Просмотры
54
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