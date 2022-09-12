Как выбрать качественные амортизаторы?

Система амортизации, или амортизаторы, отвечают за комфорт вождения. Они обеспечивают, чтобы удары и вибрации не передавались в салон. Однако не являются долговечными компонентами.

В украинских дорожных условиях амортизаторы автомобиля очень быстро изнашиваются, поэтому автолюбители часто задаются вопросом, как и где, приобрести качественные амортизаторы для своего автомобиля.

Для чего используется амортизатор?

Общее мнение таково, что амортизаторы используются только для компенсации неровности дороги, но кроме этого стойки имеют другие функции. Помимо улучшения комфорта вождения и функции рулевого управления, их предназначение также повышение безопасности водителя и другие участников дорожного движения. Демпфирующее действие амортизаторов помогает удерживать колеса в контакте с землей.

Если система амортизации в Вашем автомобиле изношена, колеса могут оторваться от асфальта на неровной дороге, например, на дороге с поперечными неровностями. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, как это влияет, например, на длину тормозного пути.

Как определить, что амортизатор нуждается в замене?

Признаки того, что Вам нужно заменить стойки:

разносторонний износ шин;

раскачка кузова при движении автомобиля;

дребезг внутри салона;

вибрация;

слабая устойчивость к ветру;

заметные повреждения деталей подвески;

погружения автомобиля при остановке движения.

Также можно ожидать возможность циркуляции масла в системе демпфирования. Это будет видно невооруженным глазом на амортизаторе. Большинство водителей, имеющих старые автомобили, должны ежегодно проходить обязательный технический осмотр.

Наиболее распространенные виды амортизаторов на рынке

Стойки однотрубные

Данные стойки состоят из таких компонентов, как рабочий цилиндр ,расширительный бак, поршень, шток поршня, направляющая штока поршня и донный клапан.

Стойки двухтрубные

Двухтрубные амортизаторы используются как в легковых автомобилях, так и в коммерческом транспорте. Во многих случаях они являются хорошей альтернативой однотрубным амортизаторам высокого давления. Двухтрубные амортизаторы можно разделить на две группы: безнапорные и низконапорные. Их структура существенно не отличается, а схема работы остается прежней.

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