Как распознать запой и избежать алкогольной ломки?

По данным опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг в апреле 2021 года, 66% опрошенных украинцев (из 1500 респондентов) употребляют алкогольные напитки. При этом средние показатели случаев алкоголизма в Украине превышены примерно в 3 раза по сравнению с другими странами Европы.

Алкоголизм приводит к длительным запоям и, если вовремя не оказать помощь, последствия могут быть необратимыми и для физического здоровья, и для психики. Вывод из запоя (Киев) рекомендуется делать только в условиях клиники.

Запоем принято считать злоупотребление алкоголем в течение нескольких дней (от 3 до нескольких недель), которое сопровождается алкогольной интоксикацией. С развитием алкогольной зависимости запои становятся чаще и продолжительнее. Алкоголик попадает в порочный круг – если он перестанет принимать спиртные напитки, наступит алкогольная ломка. А если будет злоупотреблять – делирий, то есть алкогольный психоз.

Абстинентный синдром по соматическим, психологическим и неврологическим признакам напоминает похмелье, но его главное отличие от этого состояния – более длительное действие, при котором продукты метаболизма этанола отравляют кровь. Это приводит к проблемам с сердцем, печенью, негативно влияет на здоровье мозговых клеток.

Признаки алкогольной ломки:

● Продолжительные головные боли

● Нарушение артериального давления

● Тремор конечностей

● Тошнота и рвота

● Тахикардия

● Астения

Симптомы запоя

Распознать запой не сложно – если алкоголик пьет спиртные напитки ежедневно, вне зависимости от времени суток, значит, начался запой.

Признаки:

● Беспрерывный прием алкоголя более 3 дней подряд.

● Увеличение дозы спиртного

● Угнетенность, подавленность

● Нарушение координации

● Потеря аппетита

● Бредовое состояние, агрессия

Самостоятельно выйти из запоя алкоголик может постепенно, снижая дозу спиртного. Но при этом каждый день в таком состоянии наносит ему непоправимый вред. В то же время, резкий отказ от алкоголя в домашних условиях (попытки спрятать спиртное, не выпускать алкоголика из дома), чреват еще большим ухудшением состояния из-за риска развития абстинентного синдрома с очень болезненными психосоматическими симптомами.

Вывод из запоя в клинике

Наилучшим выходом из ситуации, когда близкий человек страдает запоем, будет обращение в наркологическую клинику. В центре аддиктологии «МедикоМенте» в Киеве выведение из запоя ведется в палатах интенсивной терапии. Лечение проводится с согласия пациента и конфиденциально. Детоксикация от алкоголизма проходит безболезненно и безопасно.

В услуги клиники входит:

● Обследование пациента

● Детоксикация

● Восстанавливающая терапия

● Лечение заболеваний, вызванных алкогольной зависимостью

● Помощь психотерапевта

● Мотивация к лечению от алкоголизма

● Профилактика запоев

Курс лечения и методики подбираются врачами индивидуально, в зависимости от результатов обследования. В клинике обеспечивается профессиональный вывод из запоя на любой стадии алкоголизма.