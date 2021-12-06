Как распознать запой и избежать алкогольной ломки?

По данным опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг в апреле 2021 года, 66% опрошенных украинцев (из 1500 респондентов) употребляют алкогольные напитки. При этом средние показатели случаев алкоголизма в Украине превышены примерно в 3 раза по сравнению с другими странами Европы.
Алкоголизм приводит к длительным запоям и, если вовремя не оказать помощь, последствия могут быть необратимыми и для физического здоровья, и для психики. Вывод из запоя (Киев) рекомендуется делать только в условиях клиники.
Запоем принято считать злоупотребление алкоголем в течение нескольких дней (от 3 до нескольких недель), которое сопровождается алкогольной интоксикацией. С развитием алкогольной зависимости запои становятся чаще и продолжительнее. Алкоголик попадает в порочный круг – если он перестанет принимать спиртные напитки, наступит алкогольная ломка. А если будет злоупотреблять – делирий, то есть алкогольный психоз.
Абстинентный синдром по соматическим, психологическим и неврологическим признакам напоминает похмелье, но его главное отличие от этого состояния – более длительное действие, при котором продукты метаболизма этанола отравляют кровь. Это приводит к проблемам с сердцем, печенью, негативно влияет на здоровье мозговых клеток.
Признаки алкогольной ломки:
● Продолжительные головные боли
● Нарушение артериального давления
● Тремор конечностей
● Тошнота и рвота
● Тахикардия
● Астения
Симптомы запоя
Распознать запой не сложно – если алкоголик пьет спиртные напитки ежедневно, вне зависимости от времени суток, значит, начался запой.
Признаки:
● Беспрерывный прием алкоголя более 3 дней подряд.
● Увеличение дозы спиртного
● Угнетенность, подавленность
● Нарушение координации
● Потеря аппетита
● Бредовое состояние, агрессия
Самостоятельно выйти из запоя алкоголик может постепенно, снижая дозу спиртного. Но при этом каждый день в таком состоянии наносит ему непоправимый вред. В то же время, резкий отказ от алкоголя в домашних условиях (попытки спрятать спиртное, не выпускать алкоголика из дома), чреват еще большим ухудшением состояния из-за риска развития абстинентного синдрома с очень болезненными психосоматическими симптомами.
Вывод из запоя в клинике
Наилучшим выходом из ситуации, когда близкий человек страдает запоем, будет обращение в наркологическую клинику. В центре аддиктологии «МедикоМенте» в Киеве выведение из запоя ведется в палатах интенсивной терапии. Лечение проводится с согласия пациента и конфиденциально. Детоксикация от алкоголизма проходит безболезненно и безопасно.
В услуги клиники входит:
● Обследование пациента
● Детоксикация
● Восстанавливающая терапия
● Лечение заболеваний, вызванных алкогольной зависимостью
● Помощь психотерапевта
● Мотивация к лечению от алкоголизма
● Профилактика запоев
Курс лечения и методики подбираются врачами индивидуально, в зависимости от результатов обследования. В клинике обеспечивается профессиональный вывод из запоя на любой стадии алкоголизма.