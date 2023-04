Как получить уровень английского B2 (Upper-Intermediate) и для чего он нужен

IT-специалисты с уровнем английского B2 зарабатывают от $2 тыс., согласно исследованию DOU за декабрь 2022 года. Анастасия Машталяр, основательница и CEO Solid English School, рассказывает, чем еще поможет этот уровень в работе и жизни, и как его получить.

Какие есть уровни инглиша

Разобраться с уровнями английского поможет шкала CEFR, то есть Общеевропейские компетенции владения иностранным языком. Согласно ей, существует шесть уровней владения языком:

А1 – Beginner;

A2 – Elementary;

B1 – Intermediate;

B2 – Upper-Intermediate;

C1 – Advanced;

C2 – Profieciency.

Чем выше уровень, ты проще выражать свое мнение, читать английские тексты, общаться и понимать нейтивы и так далее.

Что может человек с уровнем В2

Остановимся подробнее на Upper-Intermediate. Вот что умеет человек с этим уровнем:

легко выражать собственное мнение;

делиться событиями и планами;

без подготовки и почти без запинки обсуждать разные темы без каких-либо неудобств для собеседников;

понимать контекст абстрактных и конкретных сообщений;

обсуждать рабочие дела;

составлять внятный текст средней длины на ранее незнакомую тематику.

Отдельно разберу, какую грамматику знает человек с уровнем Upper-Intermediate:

понимает времена глаголов и употребляет их в соответствии с ситуацией;

знает, когда и как строить высказывания с разными формами будущего времени;

пользуется сочетаниями I wish, if only, I'd rather;

понимает нестандартные выражения;

знает конструкции used to do, get used to doing и be used to doing, их разницу;

различает и пользуется модальными словами, инфинитивами и герундием;

может перефразировать прямой язык;

понимает стили общения и свободно строит предложения в каждом из них;

пользуется quantifiers.

С таким английским можно работать и с иностранными компаниями или с заказчиками из заграницы. Еще можно жить за границей, получать образование на английском или проходить профессиональные курсы на зарубежных платформах.

Если планируешь сдавать международный экзамен IELTS, с уровнем Upper-Intermediate скорее всего получишь от 5 до 6,5 балла.

Как получить уровень английского В2

Чтобы иметь Upper-Intermediate в инглише, нужно пройти все предыдущие уровни. Ты готов к B2, если:

легко поддерживаешь разговор на любую тему;

грамотно отвечаешь на вопросы;

самостоятельно исправляешь ошибки в лексике и грамматике;

понимаешь нейтивов;

достаточно хорошо знаешь грамматику, но все же хочешь ее улучшить;

готовишься к экзаменам IELTS или TOEFL;

закончил обучение по уровню Intermediate.

