Как получить уровень английского B2 (Upper-Intermediate) и для чего он нужен

Согласно шкале CEFR, существует шесть уровней владения языком.
IT-специалисты с уровнем английского B2 зарабатывают от $2 тыс., согласно исследованию DOU за декабрь 2022 года. Анастасия Машталяр, основательница и CEO Solid English School, рассказывает, чем еще поможет этот уровень в работе и жизни, и как его получить.
Какие есть уровни инглиша
Разобраться с уровнями английского поможет шкала CEFR, то есть Общеевропейские компетенции владения иностранным языком. Согласно ей, существует шесть уровней владения языком:
- А1 – Beginner;
- A2 – Elementary;
- B1 – Intermediate;
- B2 – Upper-Intermediate;
- C1 – Advanced;
- C2 – Profieciency.
Чем выше уровень, ты проще выражать свое мнение, читать английские тексты, общаться и понимать нейтивы и так далее.
Что может человек с уровнем В2
Остановимся подробнее на Upper-Intermediate. Вот что умеет человек с этим уровнем:
- легко выражать собственное мнение;
- делиться событиями и планами;
- без подготовки и почти без запинки обсуждать разные темы без каких-либо неудобств для собеседников;
- понимать контекст абстрактных и конкретных сообщений;
- обсуждать рабочие дела;
- составлять внятный текст средней длины на ранее незнакомую тематику.
Отдельно разберу, какую грамматику знает человек с уровнем Upper-Intermediate:
- понимает времена глаголов и употребляет их в соответствии с ситуацией;
- знает, когда и как строить высказывания с разными формами будущего времени;
- пользуется сочетаниями I wish, if only, I'd rather;
- понимает нестандартные выражения;
- знает конструкции used to do, get used to doing и be used to doing, их разницу;
- различает и пользуется модальными словами, инфинитивами и герундием;
- может перефразировать прямой язык;
- понимает стили общения и свободно строит предложения в каждом из них;
- пользуется quantifiers.
С таким английским можно работать и с иностранными компаниями или с заказчиками из заграницы. Еще можно жить за границей, получать образование на английском или проходить профессиональные курсы на зарубежных платформах.
Если планируешь сдавать международный экзамен IELTS, с уровнем Upper-Intermediate скорее всего получишь от 5 до 6,5 балла.
Как получить уровень английского В2
Чтобы иметь Upper-Intermediate в инглише, нужно пройти все предыдущие уровни. Ты готов к B2, если:
- легко поддерживаешь разговор на любую тему;
- грамотно отвечаешь на вопросы;
- самостоятельно исправляешь ошибки в лексике и грамматике;
- понимаешь нейтивов;
- достаточно хорошо знаешь грамматику, но все же хочешь ее улучшить;
- готовишься к экзаменам IELTS или TOEFL;
- закончил обучение по уровню Intermediate.
Начать обучение для уровня В2 можно на онлайн курсы английского Solid English School для тимлидов и менеджеров IT PRO. На нем ты научишься обсуждать задачи и процессы, давать фидбек и свободно говорить по-английски на работе. Также ты исправишь ошибки в pronunciation и прокачаешь listening. You can learn IT!