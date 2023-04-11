Категория
Окно
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как получить уровень английского B2 (Upper-Intermediate) и для чего он нужен Новости компаний

Дата публикации
Просмотры
46
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Как получить уровень английского B2 (Upper-Intermediate) и для чего он нужен

Согласно шкале CEFR, существует шесть уровней владения языком.

IT-специалисты с уровнем английского B2 зарабатывают от $2 тыс., согласно исследованию DOU за декабрь 2022 года. Анастасия Машталяр, основательница и CEO Solid English School, рассказывает, чем еще поможет этот уровень в работе и жизни, и как его получить.

Какие есть уровни инглиша

Разобраться с уровнями английского поможет шкала CEFR, то есть Общеевропейские компетенции владения иностранным языком. Согласно ей, существует шесть уровней владения языком:

  • А1 – Beginner;
  • A2 – Elementary;
  • B1 – Intermediate;
  • B2 – Upper-Intermediate;
  • C1 – Advanced;
  • C2 – Profieciency.

Чем выше уровень, ты проще выражать свое мнение, читать английские тексты, общаться и понимать нейтивы и так далее.

Что может человек с уровнем В2

Остановимся подробнее на Upper-Intermediate. Вот что умеет человек с этим уровнем:

  • легко выражать собственное мнение;
  • делиться событиями и планами;
  • без подготовки и почти без запинки обсуждать разные темы без каких-либо неудобств для собеседников;
  • понимать контекст абстрактных и конкретных сообщений;
  • обсуждать рабочие дела;
  • составлять внятный текст средней длины на ранее незнакомую тематику.

Отдельно разберу, какую грамматику знает человек с уровнем Upper-Intermediate:

  • понимает времена глаголов и употребляет их в соответствии с ситуацией;
  • знает, когда и как строить высказывания с разными формами будущего времени;
  • пользуется сочетаниями I wish, if only, I'd rather;
  • понимает нестандартные выражения;
  • знает конструкции used to do, get used to doing и be used to doing, их разницу;
  • различает и пользуется модальными словами, инфинитивами и герундием;
  • может перефразировать прямой язык;
  • понимает стили общения и свободно строит предложения в каждом из них;
  • пользуется quantifiers.

С таким английским можно работать и с иностранными компаниями или с заказчиками из заграницы. Еще можно жить за границей, получать образование на английском или проходить профессиональные курсы на зарубежных платформах.

Если планируешь сдавать международный экзамен IELTS, с уровнем Upper-Intermediate скорее всего получишь от 5 до 6,5 балла.

Как получить уровень английского В2

Чтобы иметь Upper-Intermediate в инглише, нужно пройти все предыдущие уровни. Ты готов к B2, если:

  • легко поддерживаешь разговор на любую тему;
  • грамотно отвечаешь на вопросы;
  • самостоятельно исправляешь ошибки в лексике и грамматике;
  • понимаешь нейтивов;
  • достаточно хорошо знаешь грамматику, но все же хочешь ее улучшить;
  • готовишься к экзаменам IELTS или TOEFL;
  • закончил обучение по уровню Intermediate.

Начать обучение для уровня В2 можно на онлайн курсы английского Solid English School для тимлидов и менеджеров IT PRO. На нем ты научишься обсуждать задачи и процессы, давать фидбек и свободно говорить по-английски на работе. Также ты исправишь ошибки в pronunciation и прокачаешь listening. You can learn IT!

Дата публикации
Просмотры
46
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация