Как отсрочить ремонт холодильника: 5 практичных советов

Поломка холодильника, да еще и в жару — катастрофа.

И вот парадокс: в большинстве случаев выход из строя — результат неправильной эксплуатации. Пользователи нарушают правила обслуживания оборудования или попросту неверно хранят продукты. Мастера онлайн-сервиса Kabanchik.ua рассказали, как правильно ухаживать за техникой и, если поломка все же случилась, кому доверить ремонт холодильника если все таки поломка случилась.

1. Следите за температурой

Один из важнейших критериев — правильный температурный режим в камерах холодильника. Условно говоря, должна быть «золотая середина»: чтобы продукты не портились и чтобы хранение было правильным. Обычно достаточно +4 градуса Цельсия. Если будет холоднее — продукты испортятся, теплее — начнется размножение бактерий. Если в холодильнике нет встроенного термометра, стоит купить его отдельно.

2. Правильно используйте полки

У каждой из полок — свой температурный режим. Как организовать хранение на них?

Верхняя

Она — самая холодная в камере, так как в большинстве холодильников в этом месте находится испаритель (механизм, отвечающий за охлаждение). Значит, здесь лучше расположить быстропортящиеся продукты (например, молоко и кисломолочную продукцию).

Средняя

Она самая удобная в плане доступа. Поэтому лучше расположить здесь продукты, которые приходится доставать чаще. Обычно в глубину (к задней стенке) ставят самые объемные емкости (например, большие кастрюли), и далее располагают все остальное «по росту». Так обеспечится удобный обзор и доступность. Это нужно, чтобы не сталкиваться с «забытыми» продуктами, которые давно покрылись плесенью.

Нижняя

Это — место для сырых продуктов: мяса, курицы. Их обычно заворачивают в пленку, чтобы не протекли. Температура у стенки ниже: можно класть в глубину то, что может быстро испортиться.

3. Соблюдайте сроки хранения

Следите за сроками, указанными на упаковках продуктов: не допускайте, чтобы в холодильнике хранилась просроченная продукция. То же самое делайте с недоеденными обедами и ужинами, а также обработанными продуктами. Храните их в емкостях, указывая даты: так удобнее ориентироваться. Срок хранения готовой еды: в среднем три-четыре дня.

4. Пользуйтесь лотками и контейнерами

Храните в такой таре не только готовые (обработанные) продукты, но и фрукты, овощи, сыр. Так вы защитите их от обмена бактериями с мясом, рыбой и другой сырок продукцией. Это — не только безопасность для организма, но и защита камеры. Нельзя создавать условия для размножения болезнетворных микроорганизмов.

5. Регулярно мойте камеру

Рекомендованная периодичность мойки — один раз в две недели. Соблюдая ее, вы не только защищаетесь от вредных бактерий, но и поддерживаете холодильник в постоянной чистоте. Если критичных загрязнений нет, достаточно промыть поверхности раствором соды. Если же на поверхностях есть грязь и плесень — нужно покупать специальные моющие средства.

Когда холодильник все же сломался

Перепады напряжения, отключение электроэнергии, износ, заводской брак — даже при правильной эксплуатации могут быть причины для поломки техники. В таких случаях стоит вызвать мастера. Пользуясь специальным онлайн-сервисом для поиска ремонтников, можно найти специалиста с хорошими отзывами и доступными ценами на услуги.

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