Качественные постельные комплекты, залог хорошего сна

Все люди одну треть своей жизни проводят в постели, это примерно лет 30, поэтому комплект постельного белья играет важную роль. Наш сон на 75% зависит от постельного комплекта, одеяла и их качества. Вторым правилом нашего состояния и настроения безусловно свежий воздух в комнате, комфортный матрас и гармония между людьми. В комплект постельного белья входит одна или две наволочки, простыни и пододеяльник. В настоящее время производители представляют нам большой ассортимент комплектов разного цвета, размеров и материалов. Исходя из размера подушки, одеяла и матраса постельные комплекты можно разделить на три основных размера:

Односпальные Полуторные Двуспальные

В настоящее время односпальные комплекты встречаются редко, хотя лет 40 назад они были востребованы, потому что в то время были проблемы с жилой площадью и люди были вынуждены выбирать малогабаритную мебель. В наши дни помимо двуспального и полуторного комплекта пользуются спросом двуспальное белье с простыней евро.

Ткань из которой шьют постель

По своему составу ткань можно разделить на четыре основных вида:

Натуральная, это хлопок, лен и шелк, изготавливаемые из растительных волокон. Они хорошо отталкивают влагу и пропускают воздух. Цена на комплекты из такой ткани значительно выше по сравнению с другими видами, но это можно компенсировать долговечностью

Синтетическая. Ее производят из сырья газа, угля и переработанной нефти. Такие ткани хорошо поддаются покраске, достаточно легкие и хорошо сохнут. Цена на этот материал не высока, поэтому комплекты из этой ткани можно отнести к бюджетным

Совместная, в ее состав входят соединенные волокна ткани, искусственная из синтетической, искусственная из натуральной или синтетическая из натуральной. Стирать эти ткани можно в машинке и вручную при температуре не более 60 градусов

Искусственная производится из натуральных материалов и проходит обработку по новейшим технологиям. Часто искусственная ткань не очень отличается от натурального материала.

К выбору постельного комплекта следует относиться с большой ответственностью. Ориентируйтесь на правила покупки постельного белья, а лучше сделайте свой выбор с магазином "MirSon"