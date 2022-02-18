Избавление от алкогольной зависимости в Киеве

Алкогольная зависимость является одной из самых серьезных проблем современности.
Не удивительно, что лечение алкоголизма Киев стационар является востребованной услугой. И если посмотреть на статистику, то лучшие показатели лечения тогда, когда человек сам заинтересован в выздоровлении.
Алкоголизм – это заболевание, при котором наблюдается физическая и психическая зависимость от алкоголя. Человека тянет к спиртному, он не способен определить свою норму, склонен к запоям, перестает контролировать свое поведение. Вместе с этим происходит прогрессирующая деградация и токсическое поражение внутренних органов.
Преимущества стационарного лечения
Надежность. Человеку, который на протяжении долгого периода испытывает тягу к спиртному, тяжело самому отказаться от выпивки. В условиях стационара у него не будет всяческих соблазнов в очередной раз употребить алкоголь.
Кроме того, стационарное лечение включает работу с психологами, которые помогут больному стать на правильный путь.
Безопасность. При резком отказе от алкоголя, у пациента могут обостриться хронические болезни, которых он раньше не замечал. В клинике специалисты контролируют общее состояние пациента на всех этапах выздоровления. В курс лечения входит осмотр врача, УЗИ внутренних органов, если такая необходимость есть, а также регулярный контроль анализов.
Комфорт. Лечение в стационаре проходит безболезненно и в комфорте. В распоряжении пациента общая или отдельная комната со всеми удобствами. Здесь человек наблюдается специалистами 24/7 и получает комплексный уход за собой.
Почему человек начинает пить?
Нет одной причины, по которой человек начинает выпивать. Кто-то с помощью рюмки решает проблемы, возникшие в семье или на работе, а со временем это перерастает в настоящий алкоголизм. Далее подробнее о возможных причинах.
Социальные
Этот фактор подразумевает выпивку в кругу друзей или близких людей. Зачастую алкоголизм начинается в студенческие годы, когда употребление алкогольных напитков приветствуется среди молодежи. Красивое потребление алкоголя часто транслируется в фильмах и рекламе – это также причина алкоголизма.
Также доказано, что в семье, где оба родителя чрезмерно употребляют алкоголь, ребенок в 99% случаев тоже будет употреблять спиртные напитки.
Психологические
Порой человек хочет убежать от собственной унылой и тяжелой жизни и ищет спасение в алкоголе. Ему кажется, что этот напиток поможет расслабиться и на время забыть о трудностях. Но после наступления трезвости все возвращается. Причинами также могут послужить одиночество, несостоятельность, разочарование в людях, стрессы, нервные срывы.
Признаки алкогольной зависимости
- Человеку, который начинает пить, трудно остановиться
- Частичные или полные провалы в памяти
- Агрессивность и склонность к конфликтам
- Выпивка становится единственным желанием и интересом
Симптомы алкоголизма
Первыми проявлениями алкоголизма является постоянная тяга к спиртным напиткам, выпитая доза уже не контролируется. Алкоголику не нужна компания, он может пить в одиночку.
Люди, которые пьют, выглядят неопрятно и небрежно, они перестают за собой следить. Их настроение часто меняется, если не получают очередной дозы, могут вести себя неадекватно.
Преимущества лечения алкоголизма в клинике "МедикоМенте"
- Комфортное пребывание в палатах со всеми удобствами
- Квалифицированные врачи с многолетним опытом
- Лечение алкоголизма проводится по индивидуальным планам с учетом европейских протоколов
- Новое медицинское оборудование
- Полная безопасность
- Доступность цен
Специалисты клиники "Медикоменте" предоставляют личное сопровождение и поддержку больному от самого начала лечения и до полного восстановления.