Интернет-магазин chime.com.ua рассказал о Топ-5 трендах системы безопасности в Украине за 2023 год

В 2023 году в Украине системы безопасности стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Повышение уровня технической оснащенности и растущая необходимость в обеспечении безопасности привели к увеличению спроса на различные системы, способные обеспечить защиту жизни и имущества. В этой статье мы рассмотрим пять категорий систем безопасности, которые наиболее актуальны и востребованы в Украине в 2023 году.

Камеры видеонаблюдения

Системы видеонаблюдения остаются одними из наиболее важных и популярных средств обеспечения безопасности как в частных домах, так и в коммерческих объектах. В 2023 году камеры видеонаблюдения стали неотъемлемой частью жизни украинцев, предоставляя возможность в режиме реального времени контролировать события и записывать их на долгосрочное хранение.

Современные камеры видеонаблюдения оснащены высоким разрешением, широким углом обзора и инфракрасной подсветкой для ночного видеонаблюдения. Расширенные функции видеоаналитики, такие как распознавание лиц и автомобильных номеров, делают их более мощными средствами обеспечения безопасности.

Видеорегистраторы

Видеорегистраторы становятся неотъемлемой частью систем видеонаблюдения в Украине. Наиболее актуальные функции в 2023 году включают:

Облачное хранилище данных: Возможность хранить записи в облаке, что позволяет обеспечивать долгосрочное хранение и облегчает доступ к данным.

Мобильное приложение для удаленного мониторинга: Позволяет пользователям просматривать записи и получать уведомления на мобильных устройствах.

Интеграция с другими системами безопасности: Возможность интегрировать видеорегистраторов с другими компонентами безопасности для создания комплексного подхода к защите.

Домофоны

Домофоны стали неотъемлемой частью безопасности жилых домов и многоквартирных зданий. В 2023 году домофоны стали более умными и функциональными. Они предоставляют возможность видеозвонков и общения с посетителями, а также позволяют открывать двери удаленно через мобильные приложения.

Современные домофоны также оснащены видеокамерами, которые позволяют владельцам видеть, кто находится перед дверью, даже если они находятся вне дома. Это увеличивает уровень безопасности и удобства для жителей.

Охранная сигнализация

Системы охранной сигнализации играют важную роль в обеспечении безопасности как в домах, так и в офисах и коммерческих объектах. В 2023 году они стали более интегрированными и умными. Современные системы включают датчики движения, датчики дыма, газа и датчики разрушения окон и дверей.

Одним из основных трендов в области охранной сигнализации в Украине стало подключение систем к мониторинговым службам. Это позволяет быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации, такие как взломы или пожары, и своевременно оповещать правоохранительные органы.

Контроль доступа

Системы контроля доступа нашли широкое применение в корпоративных офисах и организациях, а также в жилых комплексах и частных домах. Они обеспечивают ограниченный доступ к помещениям с использованием карточек доступа, биометрических данных или пин-кодов.

Трендом в 2023 году стала интеграция систем контроля доступа с умными технологиями. Владельцы могут управлять правами доступа через мобильные приложения, а также отслеживать движение сотрудников и посетителей.

Системы безопасности в Украине в 2023 году стали более умными, инновационными и доступными, что делает их все более востребованными среди населения. Важно помнить, что безопасность должна быть приоритетом, и выбор правильной системы безопасности может существенно повысить уровень защиты вашей собственности и ваших близких.