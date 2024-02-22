HydroDiamond™ — революция в косметологии, которая увеличивает прибыль

Новая технология в мире эстетических процедур - HydroDiamond™ от Zemits. Это сочетание сильных сторон двух эффективных методик — гидродермабразии и алмазной дермабразии. Эта синергия в HydroDiamond™ создала простой, доступный и экономичный протокол, который увеличивает прибыль косметологов и эстетистов.

Очищение кожи является одной из самых популярных процедур для клиентов, так как спрос на чистую сияющую кожу постоянен. Традиционные методы, такие как ультразвуковой пилинг, химический пилинг и ручная чистка, стали хорошо известными и доступными, но рынок постоянно меняется, и клиенты ищут новые и лучшие результаты.

В США и Европе гидродермабразия становится все более популярной, ежегодно проводят 9 миллионов процедур только в Соединенных Штатах. Однако в Украине эта процедура еще не так распространена, большая часть аппаратов для гидродермабразии является дорогими и требует больших инвестиций в оборудование и сыворотки для процедуры.

Технология HydroDiamond™ устраняет все недостатки рынка гидродермабразии. Благодаря минимальным затратам сыворотки — всего 5 мл на процедуру и низкой себестоимости — 10 гривен, эта технология становится привлекательной для бизнеса. Экономия затрат приводит к увеличению прибыли.

Основные преимущества HydroDiamond™:

Тройное воздействие на кожу в одном протоколе: химический пилинг, очищение и шлифовка алмазным абразивом, экстракция вакуумом.

Минимизация расхода сыворотки — всего 5 мл на процедуру, что приблизительно равно 10 гривнам (в зависимости от сыворотки, которую использует мастер).

Эффективное очищение кожи и отшелушивание верхнего слоя эпидермиса.

Специально разработанные насадки с двойным алмазным напылением и в четыре раза уменьшенным вакуумным отверстием для лучшего результата очищения.

Для чувствительной и сухой кожи, а также для локальной обработки отдельных зон — использование пластиковых насадок.

Легкое очищение системы аппарата и демонстрация результата для клиента.

Благодаря технологии HydroDiamond™ клиенты получают очищенные поры, улучшенную микроциркуляцию и насыщение клеток полезными веществами.

Результатом является уменьшение пигментации и рубцов от акне, а кожа становится более сияющей и здоровой.

Технология HydroDiamond™ доступна в аппаратах:

Zemits DermeLuxx Pro — аппарат 3 в 1, дополнительно представлены функции: кислородная мезотерапия и криотерапия.

Zemits Verstand HD — аппарат 8 в 1, дополнительно представлены функции: ультразвуковой пилинг, электропорация лица и зон под глазами, RF-лифтинг, вакуумная терапия, кислородная мезотерапия и криотерапия.

Сочетание технологий в одном аппарате позволяет косметологам создавать индивидуальные протоколы для клиентов, учитывая их потребности и желания.

HydroDiamond™ — это не просто процедура, это возможность увеличить свою прибыль и удовлетворить потребности клиентов в идеальной сияющей коже.