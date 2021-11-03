Гейминг против майнинга

Видеокарта для игр может приносить вам прибыль! Рассказываем о том, как майнить криптовалюты на домашнем компьютере, насколько это выгодно и каких подводных камней стоит ждать.

Ситуация на рынке

Сейчас купить игровую видеокарту легко — дефицит 2020 года, вызванный эпидемией коронавируса, уже удалось преодолеть. Но цены растут, подогреваемые нехваткой полупроводников и нестабильностью глобальной экономики. Виноваты ли в этой ситуации майнеры? Вряд ли — на их долю приходится всего 10% проданных видеокарт.

Конечно, добыча криптовалют сыграла свою роль в росте цен на графические карты. Тем более, что их курсы тоже на подъёме. Массовая скупка видеокарт для майнинга вызвала ажиотажный спрос — на рынке начали работать перекупщики, которые взвинтили цены. Так кто же виноват? Все и никто одновременно — текущая ситуация сложилась в результате стечения многих обстоятельств.

Как понять, подходит ли видеокарта для майнинга?

В 2021 году наиболее выгодным стал майнинг криптовалюты Ethereum. В нем важна не столько производительность графического процессора, сколько объем памяти видеокарты. Опытные майнеры говорят, что для получения прибыли нужно 6 ГБ и более. Почти все новые графические адаптеры в топе соответствуют этим критериям — это касается Nvidia GeForce RTX 2000-й и 3000-й серии, а также AMD Radeon RX 5000-й и 6000-й серии.

Даже немолодые видеокарты GeForce GTX 1000-й и 1600-й серии подходят для майнинга. Исключение — бюджетная модель GTX 1050/1650. Приличные места в рейтинге окупаемости занимают AMD Radeon RX 570, 580 и 590. Поэтому порог входа в клуб майнеров относительно невысокий.

Как майнить на игровом ПК?

Специалисты интернет-магазина CompX составили краткую инструкцию по добыче криптовалют на домашнем компьютере:

Создать кошелек или зарегистрировать аккаунт на бирже. Установить mining-клиент, например, GMiner, lolMiner или T-Rex. Отредактировать исполнительный файл, указать данные своего кошелька. Обменивать полученную криптовалюту при необходимости, выводить реальные деньги.

По большому счету, для майнинга важны только характеристики "железа" и стабильность интернет-соединения. Насколько выгоден такой заработок, можно посмотреть в специальных таблицах или подсчитать с помощью различных онлайн-калькуляторов, например, NiceHash.

Теоретически, компьютер "тянет" игру одновременно с приложением-майнером. Но практической пользы от этого вы не получите. Производительность снизится, что отразится как на FPS, так и на заработке от криптовалют. При этом нагрузка на видеокарту возрастает до предела, снизив срок службы компьютера. Поэтому майнинг и гейминг лучше чередовать.

Еще один "подводный камень" — нагрев. В большинстве видеокарт среднего класса нет датчиков температуры памяти. Поэтому майнеры по умолчанию выбирают максимальную производительность вентиляторов. В свою очередь, это создает лишний шум и увеличивает энергопотребление.

Стоит ли майнить на домашнем ПК?

Если ваш игровой ПК большую часть времени простаивает и электричество обходится недорого, почему бы и нет? Но придется смириться с шумом, быстрым износом оборудования и высоким энергопотреблением. Если у вас и так есть хороший заработок от компьютера, например, фриланс, блог или стриминг, практической пользы от майнинга не будет. Можно задуматься о покупке "фермы", которая будет добывать криптовалюту в автономном режиме, но это потребует больших затрат.

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