Действительно ли важны все предметы в школе

В современном образовательном обществе часто возникает дискуссия по поводу значения и важности предметов, изучаемых в школе. Кто-то считает важными все предметы, поскольку они развивают разные аспекты личности учащегося. Другие же отмечают отсутствие практической пользы дисциплин в будущем.

Традиционно школьная программа имеет широкий спектр предметов, таких как математика, физика, английский, история, химия, география, украинский язык, физическая культура и т.д. Каждый из этих предметов имеет свою уникальную ценность и предназначение. Но школьники часто жалуются, мол: "Как решение уравнения сможет помочь во взрослой жизни?"

На самом же деле отсутствие финансовой математики, полового воспитания, психологии, логики и других полезных дисциплин является проблемой. Дети выходят из школы с умением считать деньги, а не как ими правильно распоряжаться.

Следует отметить и требования к школьникам. В украинском обществе, как правило, родители нанимают репетитора по тому предмету, который ребенку дается тяжелее всего. Вместо того чтобы обратить все внимание на дисциплину, которую ребенок усваивает с легкостью и удовольствием. Вполне логическим решением этой проблемы может быть заимствование опыта американских школ. Они дают возможность учащимся старшей школы самостоятельно выбирать несколько предметов. Такой подход позволил бы разгрузить школьника и направить его внимание на то, что лично для него является действительно интересным.

Поэтому вопрос важности всех предметов в школах остается неоднозначным и дискуссионным и, очевидно, требует пересмотра. К счастью, в Украине есть примеры и тех школ, которые пытаются модернизировать подход к обучению в соответствии с программами Министерства образования и науки Украины.

Одним из таких заведений в Украине является Онлайн-школа «Альтернатива». Это дистанционная школа с получением полного среднего образования с 1 до 11 (12) класса и выдачей документов государственного образца.

В отличие от классических государственных школ, «Альтернатива» предлагает большое количество дополнительных бесплатных для учащихся школы дисциплин, например: программирование, психология, половое воспитание, подготовка к ВНО и ГИА и т.д.

Преимущества Онлайн-школы «Альтернатива»: