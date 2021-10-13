День фрилансера: в Украине может появиться новый праздник

Большинство украинских фрилансеров выступает за создание профессионального праздника. Согласно данным опроса крупнейшего сервиса удаленной работы Freelancehunt, 86,2% пользователей высказались за то, чтобы в Украине отмечался День фрилансера.

Запрос на собственный праздник звучит от фрилансеров уже несколько лет. В очередной раз исполнители подняли тему в августе, когда был зарегистрирован миллионный пользователь на фрилансе.

— Мы проводили прямой эфир по обсуждению трендов рынка. Несколько раз нас спросили: почему в отличие от других стран Украина не отмечает День фрилансера? Подобные вопросы задавали и в соцсетях, — говорит основатель Freelancehunt Олег Топчий. — Далее мы организовали голосование, где каждый мог высказаться по поводу идеи праздника. Количество участников опроса росло, но уровень поддержки практически не менялся: от 85 до 87% фрилансеров высказывались "за".

Свою мотивацию самозанятые специалисты обосновывают по-разному. Если одни говорят о внимании к профессии и признании фриланса, то другие предлагают создавать профессиональное сообщество и отстаивать права фрилансеров. Участники опроса оставляли такие комментарии в поддержку праздника: "Чтобы все знали о такой профессии", "Потому что фрилансер — это стиль жизни", а также "Чтобы не говорили — найди себе нормальную работу".

В мире уже давно проводятся мероприятия в поддержку фрилансеров. Так, в Европейском форуме независимых профессионалов (EFIP) шестой год проводят Freelancers Week. В Британии Ассоциация самозанятых специалистов (IPSE) еще в 2014-м официально признала национальный День фрилансеров (NFD) - 28 июня. До этого праздник отмечался неформально с 2008 года.

— Мы поддержали инициативу фрилансеров, изучили международный опыт и направили письмо в Кабинет министров и Офис Президента с предложением утвердить на законодательном уровне День фрилансера, — говорит Олег Топчий.

День фрилансера в Украине планируют отмечать 4 ноября. Финальное решение будет принято после обсуждения профессиональным сообществом и получения ответа от официальных ведомств. Впрочем, украинские фрилансеры говорят, что готовы отмечать профессиональный праздник, даже если он не будет утвержден на законодательном уровне.

Опрос по поводу отношения пользователей к идеи проведения Дня фрилансера проходил на сервисе Freelancehunt.сom. В период с 12 августа по 28 сентября 2021 года проголосовало 3617 человек. На вопрос: "Поддерживаете ли вы создание в Украине профессионального праздника — Дня фрилансера?" 86,2% пользователей отметили положительно, 13,8% отрицательно.

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