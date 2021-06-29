Чем занять ребенка летом: идеи и лайфхаки для родителей

Летом детям хочется побольше времени проводить на улице: бегать по траве и ловить солнечных зайчиков.

Но когда все газоны уже протоптаны, а теплые лучи пойманы, наступает момент "а давай что-нибудь поделаем". На этот случай предлагаем несколько идей, чем занять вашего непоседу.

Собираемся на пляж

Даже если водоем вашего города не отличается особой чистотой - не важно, ведь купаться совсем необязательно. Постройте песочный замок. Возьмите с собой ведерко, лопатку и разные формочки. Еще захватите игрушечных человечков или животных - будущих жителей мини-королевства.

Если же с песчаным пляжем не повезло, вооружайтесь водными пистолетами и "сражайтесь" один на один или создайте маленький импровизированный тир. В качестве мишеней - содержимое вашей пляжной сумки или заранее подготовленные вещи (подойдут обычные жестяные банки из-под колы).

Устраиваем спортивное соревнование

Это отличный вариант для выходного дня. Позовите родственников или друзей, сделайте турнирную таблицу и, конечно же, почетные медали. Используйте фольгу от шоколадных монеток и тонкие атласные ленты - быстро и не требует много усилий. Привлеките к занятию ребенка, и вот вам еще одно интересное времяпровождение. В роли спортивных дисциплин пусть будут любые уличные игры - волейбол, футбол, бадминтон, прыжки на скакалке и прочее.

Организовываем пикник

Возьмите угощения, которые подходят для жаркого сезона: легкие бутерброды, овощной или фруктовый салат, печенье и подобное. Также можно приготовить вместе с малышом лимонад или молочный коктейль.

Выберите для пикника яркую бумажную посуду с любимыми героями мультфильмов, забавные разноцветные стаканчики и трубочки. Поиграйте на природе в "Твистер" или покидайте летающую тарелку.

Придумываем домашние варианты

Теперь перейдем к лайфхакам для усталых родителей. На случай, если вы пришли домой после тяжелого рабочего дня и у вас нет сил на сложные приготовления, а ребенок все равно требует развлечений. Первый вариант - дайте ему тазик с водой, резиновых уточек или пластмассовых корабликов. Да, вот так просто, иногда и этого достаточно для захватывающего морского приключения.

Второй "сидячий" вариант совместного досуга - настольные игры. Соорудите башню "Дженга" из деревянных брусков или проверьте свою реакцию с картами "Уно". А для самых ленивых дней подойдет флакончик обычных мыльных пузырей. Ребенок будет бегать и прыгать, пытаясь лопнуть ускользающие шарики, пока вы отдыхаете на диване.

Главное, заранее позаботьтесь о вышеперечисленном реквизите для летнего веселья. С этим поможет интернет-магазин "PAMPIK", где можно купить любые детские товары - от подгузников и смесей до водных бластеров и развивающих игр.

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