Центр современной аддиктологии: реальный шанс на выздоровление

Алкоголизм, наркомания, игромания и другие виды аддикции – это заболевания, лечение которых должно проходить в наркологической клинике.

Наркологическая клиника – это заведение, в котором пациенты с разными видами зависимости могут воспользоваться услугами экстренного выведения из запоя, детоксикации от наркотиков, планового лечения и реабилитации.

Основное отличие частного медицинского центра лечения наркомании "МедикоМенте" от похожих заведений в том, что его деятельность основана на передовых мировых практиках, которые применяются в лучших клиниках Европы и Америки. Опыт, приобретенный в зарубежных клиниках, позволяет врачам центра применять эффективные методики лечения наркомании, алкоголизма, игромании и психических расстройств с гарантированно длительной ремиссией.

Все виды зависимостей – это заболевания, но они неразрывно связаны с психосоциальными факторами. Поэтому помощь пациентам клиники организуется по таким направлениям:

медицинское обследование

детоксикация организма

психологическая помощь

индивидуальная лекарственная терапия

методы лечения и восстановления организма: нейрометаболическая терапия, плазмаферез, аверсивная терапия, облучение крови, лимфодренаж

Другими словами, клиника современной аддиктологии "МедикоМенте" - это наркологический центр полного цикла. Здесь оказываются услуги по профилактике, диагностике и лечению зависимостей и психических расстройств (депрессии, тревоги, посттравматического синдрома и др.). Такой подход позволяет обеспечить безболезненное и осознанное решение пациента вернуться к жизни без пагубных привычек.

Как проходит лечение в клинике "МедикоМенте"

Все начинается с бесплатной консультации, в ходе которой врач в доброжелательной беседе узнает проблему пациента, оценивает его состояние, назначает диагностику для дальнейшего плана лечения.

Современное оборудование клиники позволяет провести комплексное обследование, которое включает в себя:

лабораторные исследования (включая тесты на алкоголь и психотропные вещества)

аппаратные исследования – ЭКГ, УЗИ

прием терапевта и узких специалистов (при необходимости)

Если пациент попадает в клинику в состоянии передозировки или с абстинентным синдромом, врач назначает процедуру детоксикации. Она проходит в палате интенсивной терапии под наркозом, что делает ее абсолютно безболезненной.

После очищения организма от продуктов распада этанола или наркотиков, начинается основное лечение. Здесь главную роль играет желание пациента справиться с зависимостью. В этом ему помогают опытные психотерапевты. Основное лечение всегда комплексное, основанное на психических и физиологических особенностях пациента, что дает наилучший результат.

Завершается лечение поддерживающей терапией в амбулаторных условиях в течение года.

Частная охраняемая территория, комфортные палаты, ресторанное питание, круглосуточное медицинское наблюдение, полноценный отдых и комплексная терапия значительно повышают шансы на полное выздоровление в центре "МедикоМенте".

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