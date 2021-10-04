Благодаря активной позиции Группы Tolk тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей снижены до 1,44 за кВт-ч Пресс-релиз

Благодаря активной позиции Группы Tolk тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей снижены до 1,44 за кВт-ч Пресс-релиз

С 1 октября домохозяйства, потребляющие в месяц до 250 кВт, будут платить только 1,44 грн за кВт-ч вместо 1,68 грн.

Для тех, кто ежемесячно потребляет свыше 250 кВт, цены не повышаются, а остаются на прежнем уровне.

Благодаря совместным усилиям с центральной и местной властями, активном участии в разработке нормативных документов относительно будущих тарифов, отстаивании интересов потребителей, Группа Tolk достигла снижения цен на электроэнергию для граждан.

"Группа Tolk последовательно выполняет свои социальные обязательства по защите потребителей, особенно тех, кто больше всего в этой защите нуждается", – отметил СЕО Группы Tolk Владимир Крупко.

Для подавляющего большинства потребителей компаний "Волыньэлектросбыт" и "Закарпатьеэнергосбыт", входящие в состав Группы, такая возможность сэкономить стала очень существенной для семейных бюджетов.

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