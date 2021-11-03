Безболезненное избавление от наркотической зависимости

Проблема наркомании является одной из основных во всем мире. Миллионы людей страдают от недуга, который не просто разрушает семьи, но и наносит разрушительный вред всему организму.

Детоксикация от наркотиков – единственный способ излечения от зависимости в кратчайшие сроки. Необходимо срочно обратиться к специалисту при первых признаках наркомании у человека.

В чем проявляется зависимость от наркотиков

Наркотическая зависимость – опасная болезнь, которой может быть подвержен любой человек, вне зависимости от социального статуса. В состав любого наркотика входят различные вещества, способные недолго воздействовать на ощущения и мозговую активность человека, вызывая состояние эйфории. Ценой такого эффекта является сильная зависимость, способная вызывать физическую боль при длительном воздержании от употребления наркотиков.

Распространенные причины наркозависимости

Чаще всего, наркотики начинают употреблять те люди, что имеют следующие проблемы:

низкое благосостояние;

проблемы в семье или на работе;

стресс и депрессивное состояние;

наличие других сопутствующих зависимостей или хронических заболеваний;

дурная компания.

Вместо похода к психологу или наркологу, люди употребляющие наркотики предпочитают приобрести за последние деньги очередную дозу, так как для них это «легкий» путь получить удовольствие, несмотря на то что после употребления и краткой эйфории наступает период расплаты за свои ошибки в виде сильной ломки.

Признаки, симптомы и последствия приема наркотиков

Понять наличие проблемы с наркотиками можно по следующим признакам и симптомам у наркозависимого человека:

бледный внешний вид;

наличие следов уколов на руках или покраснений в глазах;

сильное похудение;

нервозность и раздражение.

Сразу после приема наркотических средств могут проявляться следующие последствия:

тошнота и рвота;

головокружение;

потеря памяти;

дезориентация;

нестабильное настроение;

чувство тревожности и паранойя;

расширение зрачков;

сонливое состояние или наоборот – избыток энергии и возбуждение.

На первых этапах развития зависимости больной человек не отличается от остальных, лишь со временем возникают различные признаки, указывающие на заболевание. При первом же подозрении на наличие наркотической зависимости стоит поговорить с ним и узнать у него больше деталей о проблеме. Если он скрывает факт приема наркотиков или уклоняется от ответов – это значит отрицание самой проблемы. Необходимо обратиться к специалисту, который поможет убедить наркозависимого принять адекватное лечение и бросить травить себя вредными веществами.

Особенности детоксикации от наркотиков в клинике "МедикоМенте"

Для медцентра «МедикоМенте» нет никаких сложностей с избавлением от наркотической зависимости даже на самых последних стадиях развития заболевания. Квалифицированный персонал с многолетним опытом успешно применяет современные методики, что включают в себя медикаментозное лечение и работу с психологом. Это гарантирует не только быстрое избавление от недуга, но и более короткий срок реабилитации, в течение которого пациент учится заново жить в социуме без влияния наркотических средств .

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