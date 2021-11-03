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Безболезненное избавление от наркотической зависимости Пресс-релиз

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Безболезненное избавление от наркотической зависимости

Проблема наркомании является одной из основных во всем мире. Миллионы людей страдают от недуга, который не просто разрушает семьи, но и наносит разрушительный вред всему организму.

Детоксикация от наркотиков – единственный способ излечения от зависимости в кратчайшие сроки. Необходимо срочно обратиться к специалисту при первых признаках наркомании у человека.

В чем проявляется зависимость от наркотиков

Наркотическая зависимость – опасная болезнь, которой может быть подвержен любой человек, вне зависимости от социального статуса. В состав любого наркотика входят различные вещества, способные недолго воздействовать на ощущения и мозговую активность человека, вызывая состояние эйфории. Ценой такого эффекта является сильная зависимость, способная вызывать физическую боль при длительном воздержании от употребления наркотиков.

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Распространенные причины наркозависимости

Чаще всего, наркотики начинают употреблять те люди, что имеют следующие проблемы:

  • низкое благосостояние;
  • проблемы в семье или на работе;
  • стресс и депрессивное состояние;
  • наличие других сопутствующих зависимостей или хронических заболеваний;
  • дурная компания.

Вместо похода к психологу или наркологу, люди употребляющие наркотики предпочитают приобрести за последние деньги очередную дозу, так как для них это «легкий» путь получить удовольствие, несмотря на то что после употребления и краткой эйфории наступает период расплаты за свои ошибки в виде сильной ломки.

Признаки, симптомы и последствия приема наркотиков

Понять наличие проблемы с наркотиками можно по следующим признакам и симптомам у наркозависимого человека:
бледный внешний вид;

  • наличие следов уколов на руках или покраснений в глазах;
  • сильное похудение;
  • нервозность и раздражение.

Сразу после приема наркотических средств могут проявляться следующие последствия:

  • тошнота и рвота;
  • головокружение;
  • потеря памяти;
  • дезориентация;
  • нестабильное настроение;
  • чувство тревожности и паранойя;
  • расширение зрачков;
  • сонливое состояние или наоборот – избыток энергии и возбуждение.

На первых этапах развития зависимости больной человек не отличается от остальных, лишь со временем возникают различные признаки, указывающие на заболевание. При первом же подозрении на наличие наркотической зависимости стоит поговорить с ним и узнать у него больше деталей о проблеме. Если он скрывает факт приема наркотиков или уклоняется от ответов – это значит отрицание самой проблемы. Необходимо обратиться к специалисту, который поможет убедить наркозависимого принять адекватное лечение и бросить травить себя вредными веществами.

Особенности детоксикации от наркотиков в клинике "МедикоМенте"

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Для медцентра «МедикоМенте» нет никаких сложностей с избавлением от наркотической зависимости даже на самых последних стадиях развития заболевания. Квалифицированный персонал с многолетним опытом успешно применяет современные методики, что включают в себя медикаментозное лечение и работу с психологом. Это гарантирует не только быстрое избавление от недуга, но и более короткий срок реабилитации, в течение которого пациент учится заново жить в социуме без влияния наркотических средств .

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