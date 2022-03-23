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Белорусских военнослужащих Кремль хочет использовать в Украине как "пушечное мясо" - политолог

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Белорусских военнослужащих Кремль хочет использовать в Украине как "пушечное мясо" - политолог

Национальная полиция Украины

Настроения внутри провластных элит Беларуси не отвечают желаниям Кремля.

Белорусских военнослужащих Кремль хочет использовать в Украине как “пушечное мясо” для отвлечения внимания ВСУ от важных для оккупантов направлений.

Такое мнение высказал на своей странице в соцсети эксперт Украинского института будущего, политолог Игар Тишкевич.

По его словам, настроения внутри провластных элит Беларуси не соответствуют желаниям Кремля.

“Для окружения Лукашенко это будет катастрофа. Можно добавить и антивоенные настроения большей части общества и существенной части силовиков. Выполнять приказы на своей территории они будут. Воевать не за свои интересы против Украины не хочется”, - акцентировал политолог.

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