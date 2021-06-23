AUTODOC — победитель национальной премии "Вибір країни" 2020

AUTODOC работает на рынке 13 лет.

Международная компания AUTODOC, специализирующаяся на онлайн-продаже автомобильных запчастей и аксессуаров, продолжает собирать престижные награды. В январе 2019 года она вошла в топ-100 самых быстрорастущих немецких компаний, а в 2020-м локальное представительство компании, "Автодок Юкрейн", отметили на национальном уровне в Украине — в рейтинге "Вибір країни".

Лауреатами премии "Вибір країни" становятся предприятия с высоким уровнем клиентского сервиса и лучшими финансово-экономическими показателями в отрасли.

За 13 лет работы AUTODOC клиентами онлайн-гипермаркета стали более 11 млн человек из 27 европейских стран. В команде около 4000 специалистов из Украины, Германии, Молдовы и Польши. Только в одесском IT-офисе трудится тысяча человек. Всех сотрудников связывает одна страсть — любовь к автомобилям и всему, что с ними связано.

В 2008 году компания начала бизнес с нескольких десятков позиций, а сегодня ассортимент AUTODOC насчитывает 3,7 миллиона наименований для 37 тыс. моделей авто. Несмотря на тяжелый для бизнеса 2020-й год, компании удалось достичь отметки в 1 млн продаж в месяц. Для удобства клиентов создали и постоянно совершенствуют мобильное приложение, с помощью которого можно искать товары самостоятельно или воспользоваться консультацией менеджера. Здесь вы найдете все: от каталогов ТО и запчастей до аксессуаров и инструментов. Удобный интерфейс, расширенный поиск и широкий ассортимент товаров позволяют AUTODOC долгие годы оставаться вне конкуренции.

"Мы гордимся тем, что нас оценивают как поставщика высококачественных услуг, который всегда ставит на первое место желания и потребности клиентов, — отмечает Макс Вегнер, один из основателей компании AUTODOC. Он добавляет: — Мы зарабатываем в Европе, а в Украину — инвестируем, обеспечивая рабочими местами большое количество украинцев. Поэтому вдвойне приятно, что нашу работу отметили в Украине на национальном уровне".

Для работы сотрудников создаются самые комфортные условия. Так, одесская команда недавно переехала в отдельное здание со своим спортзалом и террасами на крыше. Новый бизнес-центр, расположившийся в самом сердце Одессы, построили специально для компании.

Стоит отметить, что AUTODOC — это еще и социально ответственный бизнес. Компания активно поддерживает украинских спортсменов и финансирует их участие в международных турнирах. Среди подопечных — самый молодой гонщик, девятилетний Макар Железняк, который еще в 2016 году стал абсолютным чемпионом Украины по картингу; Елена Колесник, мастер спорта Украины по боксу и тайскому боксу, многократная чемпионка мира и Украины по боксу, тайскому боксу, карате и кикбоксингу, и другие.

2021 год станет новым этапом в стремительном развитии AUTODOС. Компания постоянно расширяет штат, поэтому, если вы в поисках достойной работы — присоединяйтесь к команде профессионалов. С перечнем вакансий можно ознакомиться на сайте.

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