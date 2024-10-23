Фонд «Армерия» с момента своего создания стал неотъемлемой частью украинской обороны и спортивного развития. Его деятельность охватывает как помощь фронту, так и поддержку будущих чемпионов, формируя прочный фундамент для устойчивого развития страны в условиях продолжающегося конфликта.

Под руководством Армена Варужановича Саргсяна и при поддержке соучредителей Хлхатяна Павла Григорьевича, Балуева Максима Витальевича и Галстяна Давида Арменовича, фонд зарекомендовал себя как один из ключевых спонсоров и участников помощи Вооружённым Силам Украины и спортивному движению.

Поддержка ВСУ автомобилями по самым горячим направлениям.

Одним из приоритетов фонда является всесторонняя поддержка ВСУ, которая осуществляется на всех уровнях. Только в 2024 году фонд предоставил до 50 автомобилей для нужд украинской армии, что стало значительным вкладом в обеспечение мобильности и логистической поддержки войск. Помимо транспорта, «Армерия» регулярно снабжает военных беспилотниками, которые играют важнейшую роль в современных боевых операциях. Кроме того, фонд активно поддерживает армию экипировкой и необходимыми средствами защиты, что позволяет украинским солдатам эффективно вести боевые действия на передовой. Важно отметить, что помощь фонда распространяется на все активные направления, демонстрируя его всеобъемлющую вовлечённость в оборону страны.

Передача экипировки и всех необходимых средств выполнения боевых задач

Поддержка фронта — это лишь один аспект деятельности фонда. «Армерия» также активно спонсирует украинских спортсменов, что является важной частью его миссии. В октябре 2024 года в Брно, Чехия, состоялся Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, в котором приняли участие молодые спортсмены, спонсируемые фондом. Эти соревнования стали ярким событием, принёсшим Украине три медали. Золотую награду завоевал Владимир Колпачов (до 50 кг), а бронзовыми призёрами стали Максим Тихонов (до 60 кг) и Милана Тихонова (до 63 кг). Эти победы подтверждают, что поддержка фонда даёт возможность спортсменам раскрыть свой потенциал и добиваться успехов на международной арене.

Кроме того, украинские спортсмены, также спонсируемые «Армерией», показали отличные результаты на чемпионате мира по самбо среди кадетов, который прошёл в Лимасоле, Республика Кипр. Данило Олексенко (до 46 кг) и Кира Багмет (+72 кг) завоевали серебряные медали, а Богдан Остапенко (до 64 кг) стал бронзовым призёром. Эти достижения являются результатом долгосрочной поддержки фонда, который вкладывает средства не только в подготовку спортсменов, но и в их участие на международных соревнованиях.

Постоянная поддержка украинских спортсменов на международных соревнованиях

Роль фонда «Армерия» под руководством Армена Варужановича Саргсяна и его соучредителей выходит далеко за рамки обычной благотворительности. Фонд активно формирует новое поколение украинских чемпионов, одновременно продолжая оказывать стратегическую поддержку фронту. В условиях войны такая многосторонняя помощь становится жизненно важной для укрепления как боевого, так и спортивного духа нации. Армен Варужанович лично курирует деятельность фонда, гарантируя, что помощь поступает туда, где она наиболее необходима — как на передовую, так и на спортивные арены.

Вклад «Армерии» в будущее Украины сложно переоценить. Фонд не только помогает армии держать оборону против агрессора, но и создаёт условия для развития молодёжи, которая, несмотря на трудные времена, продолжает приносить победы на международных соревнованиях. С каждым новым проектом и каждой новой инициативой «Армерия» укрепляет позиции Украины, обеспечивая страну как необходимыми ресурсами для защиты, так и спортивными достижениями, которые вдохновляют нацию на новые свершения.

Сегодня, когда каждый шаг на пути к победе важен, вклад фонда «Армерия» и его соучредителей становится символом стойкости и веры в будущее.