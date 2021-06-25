5 советов по выбору косметики, которые помогут сэкономить

Косметики не бывает много. Именно таким принципом руководствуются многие потребители, а потом наблюдают за растущими стройными рядами баночек в ванной и ломящимися от изобилия косметичками.
Стоит сказать, что косметика имеет срок годности и некоторые продукты так и остаются неиспользованными.
Предлагаем вам прямо сейчас прочитать 5 рекомендаций, которые помогут насладиться покупками на полную и еще сэкономить.
Летом уходовая, зимой декоративная
Эти два основных вида косметики стоит разделить на разные времена года. Летом использование тонального крема и помады вызовет скорее дискомфорт. А блеск для губ или тушь, которая лежит в сумочке при температуре +30, быстро потеряют свойства и могут нанести вред организму. Продукты, которые действительно нужны летом: термальная вода, мисты для тела, BB-крем с высоким уровнем SPF, освежающий гель с алоэ вера.
Это не значит, что нужно полностью отказаться от декоративной косметики летом, но ее сокращение точно благополучно скажется на состоянии кожи.
Правильный уход за волосами сократит количество визитов в салон
Практически каждой девушке знакомы ценники на салонные услуги для волос и убедительные речи мастеров о том, что срочно надо исправлять ситуацию. Чтобы этого избежать, стоит немного ближе познакомиться со средствами для волос из категории масс-маркета.
- Всегда пользуйтесь термозащитой перед сушкой волос феном. Цена таких средств начинается от 50 грн., а восстановление пересушенных волос в салоне около 1000 грн.
- Чтобы отучиться мыть голову каждый день, и при этом не переживать из-за жирных корней, попробуйте шампунь для объема.
- Чтобы маска для волос лучше подействовала, заверните их в полотенце и немного прогрейте феном. Если нет времени держать маску, лучше воспользоваться кондиционером.
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Инструкция и срок годности прежде всего
Не забывайте перед заказом и использованием косметики почитать, что написано на упаковке. Неправильное использование часто приводит к перерасходу средств. А неправильное хранение – к потере его качеств. Обратите внимание на температуру хранения, общий срок годности и срок годности в открытом виде. Он обычно изображается графически в виде открытой баночки с указанием количества месяцев.
Пусть покупка косметики приносит только удовольствие!