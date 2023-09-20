5 самых популярных кондиционеров для обогрева зимой от компании «Кондиционеры Украины»

Сегодня многие не рассчитывают на централизованное теплоснабжение, а подыскивают альтернативные способы обогрева, например, принимают решение купить кондиционер. Но не всякий кондиционер может обеспечить обогрев на протяжении всей зимы.

Типы кондиционеров и особенности работы в режиме обогрева

Обычные, неинверторные кондиционеры можно включать в режиме обогрева, пока температура за окном не опустилась ниже -7°С. Для полноценного обогрева в зимнее время лучше рассмотреть такие варианты:

* кондиционер с инверторным типом компрессора поддерживает режим «Тепло» при температурах до -15°C;

* тепловой насос «воздух-воздух», также оснащен инверторным компрессором и адаптирован к работе при более низких температурах (до -25°C, а иногда и ниже).

Самые популярные модели кондиционеров для обогрева

На https://air-conditioner.ua/ представлен большой выбор тепловых насосов и инверторных кондиционеров. Специалисты компании «Кондиционеры Украины» представляют модели, которые вошли в ТОП продаж.

Cooper&Hunter CH-S12FTXLA2-NG Arctic New

Новинка 2023 года, тепловой насос в энергосберегающей комплектации GENERATON VI. Техника предназначена для помещений площадью до 25-30 м2, обеспечит обогрев в мороз до -25°С. Энергоэффективность в режиме обогрева максимальная, А+++ (сезонный коэффициент производительности SCOP – 5.3), в зависимости от интенсивности работы компрессора кондиционер в этом режиме потребляет 0.12 – 1.40 кВт. Подогрев поддона и картера компрессора обеспечивает стабильную работу при самых низких температурах.

В зимнее время также полезны функции:

* теплого старта – вентилятор включается только после того, как теплообменник прогреется до требуемой температуры;

* дежурный режим – в отсутствии людей кондиционер поддерживает в помещении температуру +8°С;

* интеллектуальная разморозка внешнего блока – оптимизация расхода энергии на защиту от обмерзания.

Cooper&Hunter CH-S12FTXAL-WP Supreme Continental

Еще одна модель самой ходовой мощности, «девятка», рассчитанная на площадь до 25м2. По функционалу этот тепловой насос в комплектации 5 поколения (GEN V) соответствует предыдущей модели, также может работать на обогрев при минусовых температурах до -25°С. Есть незначительные отличия в технических характеристиках: SCOP – 5.4, энергопотребление в режиме обогрева – 0.18 – 1.65 кВт. В линейке есть разные цветовые решения – белый, черный, серебристый, золотистый.

Cooper&Hunter CH-S12FTXAM2S-WP Supreme

Тепловой насос для помещений площадью до 35 м2, GEN V, оснащен двухступенчатым компрессором. Класс энергоэффективности, как и у предыдущих моделей – А+++, SCOP – 5.1, работа в режиме «тепло» до -30°С. Энергопотребление 0.13 – 2.6 кВт.

TOSOT GL-12ZS2 Hansol Winter Inverter

Бытовой тепловой насос на на современном эко-фреоне R32. Модель рассчитана на площадь 30-35 м2 при условии хорошей теплоизоляции помещения. Работа на тепло до -25°С. Класс энергоэффективности А+++. Энергопотребление 0.22 - 1.55 кВт. Максимальная тепловая мощность 4.5 кВт.

TOSOT GV-12W2S Lyra 2-Stage

Тепловой насос воздух-воздух класса Deluxe. Эффективно работает на обогрев при температуре внешней воздушной среды до -30°С. LYRA TWO STAGE – оборудован новейшим 2-х ступенчатым инверторным компрессором с технологией G10, благодаря которому коэффициент энергоэффективности увеличился на 40% при охлаждении и на 35% – при обогреве.

Лучшее альтернативное решение для полноценного обогрева в течении всей зимы – бытовой тепловой насос воздух-воздух. Кондиционеры этого типа обладают высокой энергоэффективностью и расширенным функционалом. Для подробной консультации в подборе теплового насоса обращайтесь к специалистам компании «Кондиционеры Украины».