Теперь можно не ходить в школу!

Эпоха диджитализации дала нам невероятную возможность получать знания, не выходя из дома. Для этого достаточно иметь необходимый гаджет, электроэнергию и интернет.

Именно благодаря этому самостоятельное обучение стало очень популярным в мире. В Украине каждый гражданин имеет право на среднее образование, поэтому отказаться от него нельзя.

Но что делать, если учеба не нравится, а желания идти в школу нет?

В этом случае следует рассмотреть другое образовательное учреждение, например онлайн-школу. Так Вам не придется тратить время на дорогу и Вы всегда будете в безопасных, насколько это возможно, условиях.

Одной из ведущих дистанционных школ в Украине считается Онлайн-школа «Альтернатива». Она уже более шести лет демонстрирует высокий уровень профессионализма и креативности. Видеоуроки снимаются в специальной студии, где большое внимание уделяется качеству видеоряда, звуку, графике и монтажу. Альтернатива уверена, что урок должен быть не только интересным, но и приятным для просмотра. В создании каждого видеоурока участвуют много людей: учитель, оператор, монтажер, руководитель контроля качества. Таким образом, урок становится настоящим технологическим медиапродуктом.

Кроме этого школа разрабатывает альтернативные курсы, которые снимаются в необычных локациях в разных городах страны. Параллельно с этим «Альтернатива» создает полностью бесплатные для учащихся школы дополнительные курсы. Таким образом, после урока геометрии можно отдохнуть, прослушав урок по курсу психологии или истории мирового кинематографа.

Учитывая сложную энергетическую ситуацию, на выполнение домашних и контрольных работ у ребенка есть целых две недели. Удобный и информативный сайт школы позволяет родителям постоянно отслеживать успеваемость, а для мотивации самого ребенка школа предусматривает уникальную систему достижений за успехи в учебе. Для лучшей подготовки к контрольным работам и ВНО/HMT у школьника всегда есть доступ к материалам прошлых уроков, кроме этого на своих дополнительных курсах «Альтернатива» бесплатно готовит своих учеников к выпускным экзаменам.

Вся коммуникация с учителем проходит также на школьном сайте. Получить ответы на вопросы ученик может в личном чате или во время онлайн-трансляций, которые школа проводит для закрепления изученного материала.

Безусловно, в таком формате обучения есть свои недостатки, ведь ребенок должен самостоятельно организовывать свой учебный процесс и приучать себя к дисциплине. Но, как правило, в будущем это становится преимуществом ученика онлайн-школы, потому что с детства он знает, что его успех прежде всего зависит только от него самого.

Поэтому, если обучение в Вашей школе не доставляет Вам удовольствия, следует обратить внимание на онлайн-школы, они также выдают документы государственного образца и обучают в соответствии с программами МОН Украины уровня стандарт.