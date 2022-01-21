Основная производственная деятельность компании связана с организацией и проведением промышленно-геофизических работ.

Общество с ограниченной ответственностью "Укрспецгеология" получило премию "Выбор Страны-2021", что для нас стало большой честью и признаком доверия со стороны нефтегазодобывающих компаний Украины. Наша компания успешно развивается с 2006 года, предоставляя услуги нефтегазовым компаниям государственной и частной формы собственности.

Основная производственная деятельность предприятия связана с организацией и проведением промыслово-геофизических работ включая весь комплекс исследований в скважинах, которые бурятся, эксплуатационных и нагнетающих, при контроле за разработкой месторождений нефти и газа и работы подземных хранилищ газа.

Для организации широкого спектра геолого-геофизических услуг компания имеет все необходимые разрешения и лицензии и согласования. Наше производство сертифицировано по стандартам ISO 9001: 2015, 14001: 2015, 45001: 2018, которые гарантируют выполнение работ в соответствии с международными стандартами безопасности, качества и экологичности.

Компания пока предоставляет услуги по следующим направлениям:

Исследования в открытом стволе скважин;

Оценка технического состояния скважины;

Отбор проб желонкой;

Уточнение текущего характера насыщения пластов в закрытом стволе скважины;

Сопровождение бурения скважины стации ГТД;

Проведение комплекса гидродинамических исследований;

Взрыво-подрывные работы и аварийно-восстановительные работы.

Мы очень гордимся нашими сотрудниками, большинство из которых имеют большой опыт работы на месторождениях Украины, США, Канады, Йемена, в том числе на морских месторождениях.

Кроме того, наше предприятие является эксклюзивным официальным представителем холдинга "DynaEnergetics" - одного из крупнейших производителей перфорационных систем для нужд топливно-энергетического комплекса. За время предоставления услуг различным компаниям было отстреляно около 5000 м перфорационных систем с целью вторичного вскрытия пластов в новых продуктивных горизонтах и интенсификации притока в старых.

Наш опыт насчитывает более 12000 выездов на более 500 скважин Украины. При оказании услуг мы стараемся подходить к каждой скважины отдельно, подбирая необходимый комплекс исследований с использованием современной аппаратуры. Это позволяет выполнять поставленные задачи заказчиком качественно и в максимально ограничены сроки, в дальнейшем положительно влияет на экономику дальнейших работ на скважине.

Каждый этап работ обязательно сопровождается нашими высококвалифицированными геофизиками, для контроля качества работ и оперативности принятия решений в случае необходимости.

"Премия" Выбор страны-2021 "- является результатом плодотворной работы нашей команды за более чем 15 лет деятельности. Наше стремление - это предоставлять нефтегазовый сервис качественно и профессионально в максимально короткие сроки. Получение премии мотивирует всю нашу команду к развитию и совершенствованию услуг, которые предоставляются в нефтегазовой сфере, особенно во времена, когда для Украины это одна из наиболее актуальных задач в рамках "Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года", - комментирует директор ООО "Укрспецгеология "Олег Степанович Стасив.

Мы все время научно развиваемся, модернизируем аппаратуру, создаем новую, в том числе для проведения каротажа в процессе бурения и в обсаженных скважинах, проводим стажировки для иностранных студентов, пополняем свой научный состав новыми кадрами. То есть, мы делаем все, чтобы соответствовать сегодняшним вызовам, которые стоят перед энергетической отраслью Украины с целью эффективного решения самых разнообразных задач.