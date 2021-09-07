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Объединение усилий медицины и пациентов по предупреждению, выявлению и лечению лимфом Пресс-релиз

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Объединение усилий медицины и пациентов по предупреждению, выявлению и лечению лимфом

В странах Западной Европы заболеваемость лимфомами составляет около 12-15 случаев на 100 тысяч населения в год.

10 сентября 2021 года по случаю Всемирного дня борьбы с лимфомами ВОО «Ассоциация помощи инвалидам и пациентам с хроническими лимфопролиферативными заболеваниями» и Национальный институт рака приглашают Вас принять участие в пресс-конференции.

Тема: «Объединение усилий медицины и пациентов по предупреждению, выявлению и лечению лимфом»

Вопросы, которые будут освещены на пресс-конференции:

  • достижения и перспективы диагностики и терапии лимфом в Украине;
  • пути и успехи развития проекта трансплантации костного мозга в Украине;
  • меры по повышению онкологической настороженности семейных врачей;
  • вопрос доступа к инновационным методам лечения.

Участники пресс-конференции:

  • Шипко Андрей Федорович — д.мед.наук, и.о. директора Национального института рака;
  • Крачок Ирина Анатольевна — д-р мед. наук, профессор, заведующий научно-исследовательского отделения химиотерапии гемобластозов и адьювантных методов лечения НИР;
  • Юрчишина Валентина Ивановна — Глава ВОО «Ассоциация помощи инвалидам и пациентам с хроническими лимфопролиферативными заболеваниями" (АПИПХЛПЗ)
  • представитель Министерства здравоохранения Украины;
  • Гудзь Лилия — представитель Национальной службы здоровья Украины;
  • пациенты, которые преодолели болезнь.

Для аккредитации обращаться к Юрчишиной Валентине, тел. 067489 52 87, assoc_lympho @ uk r.net

Место проведения: Национальный институт рака (актовый зал), г. Киев, ул. Ломоносова, 33/43, (ст. м. Васильковская).

Дата проведения: 10 сентября 2021 года.

Время проведения: 11:00. Начало аккредитации прессы в 10:45.

Организаторы: ВОО «Ассоциация помощи инвалидам и пациентам с хроническими лимфопролиферативными заболеваниями» и Национальный институт рака Украины.

В странах Западной Европы заболеваемость лимфомами составляет около 12-15 случаев на 100 тысяч населения в год. По данным канцер-реестра Украины, на учете 2020 года находится 54 760 чел.: лейкемия – 20 49, неходжкинская лимфома - 15446, лимфомы Ходжкина - 15018, множественная миелома - 3805.

Врачи утверждают: сегодня рак излечим! Во многих случаях смертности можно предотвратить, если использовать главное оружие в борьбе с этим недугом — своевременную диагностику и необходимое лечение.

Дата публикации
Просмотры
42
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