WhiteBIT и Visa подписали меморандум о намерениях сотрудничать для повышения удобства использования криптоактивов

WhiteBIT, одна из крупнейших европейских криптобирж украинского происхождения, и Visa, мировой лидер в сфере цифровых платежей, подписали меморандум о намерениях о сотрудничестве на рынках региона CEMEA, куда входят страны Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Цель сотрудничества — помочь WhiteBIT выстроить стабильные отношения с банками и финтех-компаниями, являющимися партнерами Visa и заинтересованными во внедрении продуктов, связанных с криптоактивами.

Криптовалюты достигают необычайного уровня признания во всем мире. В частности, Европа вскоре может стать лидером по массовому внедрению технологии блокчейн и цифровых активов благодаря внедрению там инновационного законодательства, которое предоставит банкам более четкие правила безопасного взаимодействия с криптоиндустрией.

Вот почему WhiteBIT, одна из крупнейших криптобирж Европы, намерена эффективно реагировать на растущий спрос европейцев на криптовалюты, разрабатывая собственное решение для удобного использования криптоактивов. Сотрудничество с Visa поможет WhiteBIT получить бесценный опыт, потому что Visa уже имеет более 50 партнерских отношений с ведущими криптоплатформами для карточных программ, чтобы упростить конвертацию и расходы цифровых валют для более чем 70 миллионов трейдеров по всему миру.

Основатель и генеральный директор WhiteBIT Владимир Носов сказал: «Глобальная цель и миссия нашей компании — добиться массового внедрения технологии блокчейн. Потому что мы уверены, что будущее человечества за цифровыми технологиями. Поэтому для нас чрезвычайно важно иметь Visa в качестве нашего стратегического партнера для достижения этой цели. Сотрудничество с таким мировым лидером поможет нам интегрировать криптовалюты в основной финансовый сектор и привлечь еще больше банковских партнеров по всему миру. Благодаря такой синергии традиционных финансовых игроков и инновационной криптобиржи у владельцев криптоактивов появится еще больше возможностей.

«Visa постоянно изучает новые способы совершения повседневных платежей, и криптовалюта оказывает заметное влияние на то, как люди распоряжаются своими деньгами». Мы видим большой потенциал в продуктах, связанных с криптовалютами. Такие решения позволяют клиентам провайдеров услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, легко взаимодействовать со своими расходами, получая доступ к нашей платежной инфраструктуре. Пользователи могут безопасно тратить деньги с помощью карт Visa по всему миру, где принимается Visa. Подписав Меморандум с WhiteBIT, мы будем помогать компании совместно с банками и финтех-компаниями внедрять карточные программы там, где есть соответствующее законодательство», — прокомментировал старший директор по стратегическому партнерству и финтеху Visa CISSEE Євген Лисняк.

WhiteBIT — одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины. WhiteBIT была основана в 2018 году. Корни команды — украинцы. На данный момент компания насчитывает 1000 специалистов. На бирже представлено более 350 торговых пар, 270 цифровых активов и 10 государственных валют. Самый высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2,5 млрд.

Visa — мировой лидер в области цифровых платежей. Компания стремится соединить мир с самой инновационной, надежной и безопасной платежной сетью, которая позволит процветать частным лицам, предприятиям и экономикам. Передовая глобальная сеть обработки VisaNet обеспечивает безопасные и надежные платежи по всему миру и способна обрабатывать более 65 000 сообщений о транзакциях в секунду. Неустанное внимание компании к инновациям является катализатором быстрого роста электронной коммерции на любом устройстве и движущей силой.