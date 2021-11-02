Astra company - Победитель премии "Выбор Страны" 2021!

Сегодня ASTRA company - это современный производственный комплекс, более 8000 постоянных клиентов, собственный логистический центр, который предоставляет услуги доставки по всей Украине!

Наша компания входит в ТОП-5 ведущих импортеров рулонной тонколистовой стали в Украине. Мы импортируем из Европы и Азии более 21 000 тонн в год сертифицированного рулонного металла. Современные производственные мощности позволяют обеспечивать наших клиентов качественными кровельными и фасадными материалами собственного производства из тонколистовой стали в кратчайшие сроки.

Мы предлагаем не только изделия стандартных размеров, но и выполняем индивидуальные заказы. Ежемесячно мы производим и отгружаем более 1000 т. готовой продукции. Большие складские площади позволяют доукомплектовывать заказы покупателей широким ассортиментом строительных материалов по привлекательным ценам от ведущих производителей. Высококвалифицированный персонал обеспечивает бесперебойные поставки строительных материалов по всей Украине уже почти 30 лет!

Опыт работы нашей компании на рынке строительных материалов приближается к 30-ти летнему юбилею.

Сегодня каждый день для бизнеса - настоящий вызов. Но нам удается держать планку, расти и развиваться в условиях карантина. Приспосабливаться к новым реалиям пришлось быстро и мы были к этому готовы! Нам помог многолетний опыт, принципы партнерства и открытость в работе с клиентами, слаженность всей команды, четкие цели и полное понимание как к ним идти, а также готовность меняться, быть гибкими, открытыми для экспериментов.

Карантин помог под другим углом посмотреть на перспективы роста нашей компании. Чтобы удовлетворить потребности современного потребителя, который все чаще делает покупки онлайн и активно пользуется мобильными приложениями, мы внедряем диджитализацию бизнеса и развиваем интернет-магазин. Специалисты компании работают над оптимизацией сайта, разработкой удобного мобильного приложения, совершенствованием клиентского онлайн-сервиса, а также модернизируют систему работы логистического центра.

Получить награду "Выбор Страны" для нас - это подтверждение нашей эффективности. Мы благодарны всей команде, которая смогла настроиться на продуктивную удаленную работу и не сбавить темп, выполнить поставленные цели и сделать еще один большой шаг к цели! Получать такие награды - настоящая мотивация для нас!

"Выбор Страны" - для нашей команды является признанием профессионализма и преданности своему делу!

Люди - наша основная ценность! Мы и в дальнейшем планируем строить открытые и надежные отношения с клиентами и партнерами. Развивать сервисность, оптимизировать бизнес процессы для комфорта сотрудничества с нашей компанией!

Директор ООО МФ Астра Черевань Ю.М.

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